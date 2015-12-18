中国债市动态：买气不减现券收益率续走低，宽松预期继续支撑做多情绪

路透上海12月18日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率继续一路走低，买气不减；国债期货亦同步上涨。交易员称，尽管资金略显紧势，但丝毫无碍现券持续攀升的买入热情，带动金融债、国债品种收益率继续走低3-4个基点 。

他们并称，人民币贬值压力持续释放，而即便美联储升息仍难撼国内政策放松预期，预计现券收益率短期震荡下行仍存支撑。

“早上各种买买买啊，资金稍微有点紧，可能与人民币购汇有关系，也说明估计央妈降准对冲也在路上吧，”上海一银行交易员称，反正看不到利空因素，大家就都抢着买。

银行间市场周五流动性稍紧势头并未得到明显缓和，因大行仍未恢复到此前宽松供给水平，隔夜回购加权利率略涨，七天品种则有所下行。对于资金意外变紧的原因市场莫衷一是，现在多猜测是否为外汇占款减少后续影响所致。

北京一银行交易员认为，流动性略紧但是资金价格波动并不大，也比较容易引发机构对未来降准对冲必然性的判断，所以支撑现券继续看多情绪。

“央行对流动性是管够的，而且价格也是控制住的，所以只要还有息差，就可以加杠杆，” 他指出，因此只要是从银行理财来的资金，算好久期和杠杆，配置债券就是了，从这个角度来看，现券收益率继续再下一阶也不是没有可能。

一级方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3390%；该期债边际中标收益率为2.3626%，投标倍数3.79倍。

10年期国债150023最新报价 在2.9525%/2.9400%，上日尾盘为2.9805%/2.9700%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3400%/3.3100%，上日尾盘为3.3600%/3.3520%。