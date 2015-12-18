《汇市简讯》美元/日圆升至123.59后回落，此前日央行公布利率决议

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
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* 在已经执行量化质化宽松(QQE)政策的情况下，日本央行添加新举措令外界感到疑惑
* 美元/日圆由122.35附近升至123.59，而后回落
* 在123.00前的卖单皆被消化
* 目前在123.00略下方交投，市场震荡，波动持续
* 日经指数也在上涨逾500点后回落至19,869
* 市场静待央行总裁黑田东彦召开记者会
(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)