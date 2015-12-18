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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升至123.59后回落，此前日央行公布利率决议

0406 GMT

* 在已经执行量化质化宽松(QQE)政策的情况下，日本央行添加新举措令外界感到疑惑

* 美元/日圆由122.35附近升至123.59，而后回落

* 在123.00前的卖单皆被消化

* 目前在123.00略下方交投，市场震荡，波动持续

* 日经指数也在上涨逾500点后回落至19,869

* 市场静待央行总裁黑田东彦召开记者会

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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