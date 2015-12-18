中国汇市：人民币早盘先抑后扬，美国加息影响消化但后市仍不乐观

* 人民币早盘先抑后扬

* 中间价10连跌刷新四年半低点

* 美联储加息影响基本已消化

* 但人民币后市仍不乐观

路透北京12月18日 - 在连续10日大跌后，人民币兑美元即期 周五早盘先抑后扬，中间价则10连跌刷新四年半低点。交易员称，美联储加息靴子落地，虽市场已提前反应，但中间价延续跌势，且年底客盘购汇较多，人民币一度再创四年半新低，随后大行结汇盘推动汇价小幅走升。

他们指出，本周人民币连续快速走跌，目前看应已基本消化美联储加息影响。短期没有更多利好美元的因素，美元多头仓位也在减少；未来主要看境内客盘方向，不过年底季节性购汇力道相对较大，且离岸和在岸价差较阔亦加重境内贬值压力。

“临近圣诞，自营交易员都休假去了，自营交易归于平淡，...年底主要看结算量比较大的的客盘方向，按季节性而言购汇还是应该比较多的。”一外资交易员称。

另有交易员认为，人民币趋势性走升的可能性不大，因为没有走升的动力，而适度走升是有可能的，短期看市场能否突破6.5元这一整数关口。

他并指出，中间价显示监管层仍在放任人民币走贬，但还是要控制走贬的节奏和幅度，可以感觉到监管层干预的目标是在于“控制（美元）往上的节奏，而不是往下打压。”

美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。

北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.4826元，上日收报6.4837元。今日人民币兑美元中间价 报6.4814元，上日中间价为6.4757元。人民币兑美元即期成交额 为124.21亿美元，上日半日为126亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四徘徊在两周高位附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.767元, 上日尾盘为6.779元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.562/6.5633元, 上一交易日尾盘报6.567元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4825。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。