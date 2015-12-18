中国汇市：人民币早盘先抑后扬，美国加息影响消化但后市仍不乐观

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 人民币早盘先抑后扬
* 中间价10连跌刷新四年半低点
* 美联储加息影响基本已消化
* 但人民币后市仍不乐观
路透北京12月18日 - 在连续10日大跌后，人民币兑美元即期 周五早盘先抑后扬，中间价则10连跌刷新四年半低点。交易员称，美联储加息靴子落地，虽市场已提前反应，但中间价延续跌势，且年底客盘购汇较多，人民币一度再创四年半新低，随后大行结汇盘推动汇价小幅走升。
他们指出，本周人民币连续快速走跌，目前看应已基本消化美联储加息影响。短期没有更多利好美元的因素，美元多头仓位也在减少；未来主要看境内客盘方向，不过年底季节性购汇力道相对较大，且离岸和在岸价差较阔亦加重境内贬值压力。
“临近圣诞，自营交易员都休假去了，自营交易归于平淡，...年底主要看结算量比较大的的客盘方向，按季节性而言购汇还是应该比较多的。”一外资交易员称。
另有交易员认为，人民币趋势性走升的可能性不大，因为没有走升的动力，而适度走升是有可能的，短期看市场能否突破6.5元这一整数关口。
他并指出，中间价显示监管层仍在放任人民币走贬，但还是要控制走贬的节奏和幅度，可以感觉到监管层干预的目标是在于“控制（美元）往上的节奏，而不是往下打压。”
美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。
北京时间12:08，人民币兑美元 即期报6.4826元，上日收报6.4837元。今日人民币兑美元中间价 报6.4814元，上日中间价为6.4757元。人民币兑美元即期成交额 为124.21亿美元，上日半日为126亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四徘徊在两周高位附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.767元, 上日尾盘为6.779元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.562/6.5633元, 上一交易日尾盘报6.567元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4825。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)