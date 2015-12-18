全球农业：粮农组织预期明年稻米成交量将小增至4,530万吨

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透河内12月18日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称，明 年全球稻米成交量将较今年小增1.4%，至4,530万吨，归因于亚洲多数地 区欠收，以及出于对厄尔尼诺(圣婴)天气影响的担忧，政府纷纷采取措施 累积库存。 FAO调降对今年全球产量预估，由10月预期的7.426亿吨下调至7.402 亿吨。 FAO称，预期亚洲今年稻米产量可在6.697亿吨，较上年减少0.5%，受 累于天气干旱以及洪水影响，并重申上月看法，即极端天气对发展中国家 食品安全的威胁增加。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)