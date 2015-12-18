全球农业：粮农组织预期明年稻米成交量将小增至4,530万吨

路透河内12月18日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称，明 年全球稻米成交量将较今年小增1.4%，至4,530万吨，归因于亚洲多数地 区欠收，以及出于对厄尔尼诺(圣婴)天气影响的担忧，政府纷纷采取措施 累积库存。 FAO调降对今年全球产量预估，由10月预期的7.426亿吨下调至7.402 亿吨。 FAO称，预期亚洲今年稻米产量可在6.697亿吨，较上年减少0.5%，受 累于天气干旱以及洪水影响，并重申上月看法，即极端天气对发展中国家 食品安全的威胁增加。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)