《即时观点》日本央行维持基础货币目标不变，但将扩大资产购买种类

三菱UFJ摩根士丹利证券资深市场分析师NAOMI MUGURUMA：

这并不是进一步货币宽松举措，而是旨在平顺日本央行公债购买计划的一个步骤，因为大规模购买日本中短期公债的难度越来越大。

这表明，日本央行仍坚持它的情景预测，即消费者通胀将在下一财年下半年加速升向2%。因此我预计日本央行未来一年不会再次放松政策，除非日圆突然大幅升值。

日本央行从未想到需要在这么长时间内继续实施QQE。今天的举措，标志着日本央行实现2%通胀目标的战略已从休克疗法转移至长期持久战。