《即时观点》日本央行维持基础货币目标不变，但将扩大资产购买种类

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
三菱UFJ摩根士丹利证券资深市场分析师NAOMI MUGURUMA：
这并不是进一步货币宽松举措，而是旨在平顺日本央行公债购买计划的一个步骤，因为大规模购买日本中短期公债的难度越来越大。
这表明，日本央行仍坚持它的情景预测，即消费者通胀将在下一财年下半年加速升向2%。因此我预计日本央行未来一年不会再次放松政策，除非日圆突然大幅升值。
日本央行从未想到需要在这么长时间内继续实施QQE。今天的举措，标志着日本央行实现2%通胀目标的战略已从休克疗法转移至长期持久战。
就购买ETF而言，该决定旨在支持政府对日本企业提高工资和资本支出的呼吁，为积极投资提供激励。但我怀疑，这是否能鼓励企业按日本央行的期待去做。(完) (编译 戴素萍/许娜/李爽/王颖；审校 龚芳/白云/徐文焰/王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)