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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 13:22 BJT

《即时观点》日本央行维持基础货币目标不变，但将扩大资产购买种类

三菱UFJ摩根士丹利证券资深市场分析师NAOMI MUGURUMA：

这并不是进一步货币宽松举措，而是旨在平顺日本央行公债购买计划的一个步骤，因为大规模购买日本中短期公债的难度越来越大。

这表明，日本央行仍坚持它的情景预测，即消费者通胀将在下一财年下半年加速升向2%。因此我预计日本央行未来一年不会再次放松政策，除非日圆突然大幅升值。

日本央行从未想到需要在这么长时间内继续实施QQE。今天的举措，标志着日本央行实现2%通胀目标的战略已从休克疗法转移至长期持久战。

就购买ETF而言，该决定旨在支持政府对日本企业提高工资和资本支出的呼吁，为积极投资提供激励。但我怀疑，这是否能鼓励企业按日本央行的期待去做。(完) (编译 戴素萍/许娜/李爽/王颖；审校 龚芳/白云/徐文焰/王兴亚)

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