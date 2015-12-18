《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *晨鸣纸业 138 10 9 12/21簿记建档 中国银行 AA+(中诚信) 12/23 12/24

AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国船舶 200 30 29天 12/21簿记建档 兴业银行 AAA 12/22 12/23 工业集团 工商银行 ======================================================================================= *厦门国贸 80 10 3 12/21簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 12/22 12/23

AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *信威集团 20 10 12 12/25簿记建档 恒丰银行 AA 12/29 12/30

浙商银行 ======================================================================================= *物美控股集团 30 10 12 12/25簿记建档 恒丰银行 AA 12/29 12/30

浙商银行 ======================================================================================= *众合科技 2 2 12 12/23簿记建档 华夏银行 AA- 12/24 12/25

======================================================================================= *山西阳煤化工 2 2 12 12/25簿记建档 光大银行 AA+ 12/28 12/29 投资 ======================================================================================= *内蒙古能源 30 15 12 12/25簿记建档 兴业银行 AA+ 12/28 12/29 发电投资集团 国开行 ======================================================================================= 江苏建筑工程 6 3 12 12/21簿记建档 工商银行 AA 12/23 12/24 集团 ======================================================================================= 中信建投证券 55 25 3 12/21招标 工商银行 AAA 12/22 12/23

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 安徽国贸集团 6 6 12 12/21-22簿记 华夏银行 AA 12/23 12/24 控股公司 ======================================================================================= 湖南常德德源 5 5 12 12/22簿记建档 民生银行 AA 12/23 12/24 投资开发 ======================================================================================= 招商证券 152 20 3 12/22招标 光大银行 AAA 12/23 12/24 (最高发行余额) 中银国际证券/中泰证券 ======================================================================================= 中国建筑一局 7 7 12 12/23-24簿记 工商银行 AA+ 12/25 12/28 集团 ======================================================================================= 新疆广汇实业 15 15 12 12/24簿记建档 兴业银行 AA 12/25 12/28 投资集团 ======================================================================================= 新疆生产建设 5 5 9 12/24簿记建档 华夏银行 AA 12/25 12/28 兵团第六师国资经营(第一期) ======================================================================================= 新疆生产建设 10 10 12 12/24簿记建档 浦发银行 AA 12/28 12/29 兵团第六师国资经营(第二期) ======================================================================================= 青岛啤酒集团 5 1 12 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/25 12/28 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *陕西文化产业 16 8 5 12/23簿记建档 兴业银行 AA 12/24 12/25 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= *重庆城市建设 30 10 永续 12/25簿记建档 广发证券 AAA 12/28 12/29 投资集团 (每5年重置一次票面利率) 建设银行 ======================================================================================= *重庆江北嘴 30 30 永续 12/25簿记建档 华夏银行 AA+ 12/28 12/29 中央商务区投资集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= *首钢股份 45 25 5 12/25簿记建档 华泰证券 AA+ 12/29 12/30 (第一期) (首钢总公司担保) 农业银行 ======================================================================================= *首钢股份 25 5 5 12/25簿记建档 华泰证券 AA+ 12/29 12/30 (第二期) (首钢总公司担保) 农业银行 ======================================================================================= *唐山曹妃甸 40 10 5 12/25簿记建档 招商银行 AA 12/28 12/29 发展投资集团 招商证券 ======================================================================================= 中国建筑一局 6 6 5 12/21簿记建档 华夏银行 AA+ 12/22 12/23 集团 （中国建筑 提供担保） ======================================================================================= 湖南轻工盐业 4 4 5 12/22簿记建档 中信银行 AA 12/24 12/25 集团 ======================================================================================= 云南保山电力 7 3 5 12/22簿记建档 建设银行 AA 12/23 12/24 ======================================================================================= 广东广晟资产 70 15 永续 12/22簿记建档 民生银行 AAA 12/23 12/24 经营 (每5年重置一次票面利率) 兴业银行 ======================================================================================= 上海华谊集团 25 20 5 12/22簿记建档 工商银行 AAA 12/23 12/24 ======================================================================================= 广西交通投资 30 15 7 12/22簿记建档 国开行 AAA(联合资信)12/23 12/24 集团 AA+(大公国际) ======================================================================================= 中国中冶 25 25 永续 12/22-23簿记 北京银行 AAA 12/24 12/25

(每3年重置一次票面利率) 国开行 ======================================================================================= 成都交通投资 50 10 永续 12/22-23簿记 中信银行 AA+ 12/24 12/25 集团 (每5年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 新疆生产建设 5 5 3 12/23簿记建档 浦发银行 AA 12/25 12/28 兵团第六师国资经营 ======================================================================================= 西安曲江文化 10 10 5 12/23簿记建档 浦发银行 AA 12/24 12/25 产业投资集团 ======================================================================================= 中国水利水电 10 7 永续 12/23-24簿记 工商银行 AA+ 12/25 12/28 第十一工程局 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 中国航空技术 18 18 永续 12/24簿记建档 中信银行 AAA 12/25 12/28 国际控股 (每5年重置一次票面利率) 平安银行 ======================================================================================= 中国中冶 25 25 永续 12/24簿记建档 招商证券 AAA 12/25 12/28

(每3年重置一次票面利率) 兴业银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):