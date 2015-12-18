《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月14日-18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周下跌0.39%，连续第七周下跌刷新四年半新低。周四美联储如期加息，但预期已大部分提前消化，人民币小幅走贬后持稳。人民币对美元汇率进从8.11汇改算起跌幅已超5%；而离岸CNH亦大跌，两岸价差继续扩大至800点子左右，为三月最阔水平。临近年底购汇大增，但结汇盘并未过度推举人民币汇价。市场感觉监管层在放任人民币走贬，但还是在控制走贬的节奏和幅度。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周平淡操作，仅以小规模净投放迎接美联储(FED)近10年来的首次升息。不过外汇占款下降，以及持续的人民币贬值预期，都令市场预计最早在年底前，就将再迎来一次降准，以对冲流动性缺失。

业内人士表示，在目前形势下，即使美国明年继续加息，也不会阻挡中国货币政策宽松的脚步。除降准外，降息也有望再出现，当然后者的次数和幅度，要看自身经济增长势头和通胀情况而定。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率先涨后跌，11月工业增加值、消费等经济数据好于预期，基本面略显回暖曙光，一度在周初令券价承压，不过下方承接力度较强，在美联储公布议息决定前，市场虽观望气氛较浓，但收益率仍有微幅下行，做多力量隐现，而美升息落定后，买盘喷薄而出，收益率连两日大跌，央行进行MLF操作消息及降准预期不散亦成助推剂；目前看支撑债市的基本因素仍在，不过短期内券价升势过猛，技术性调整压力正在集聚。

票据: --中国票据市场当周转贴利率低位持稳，六个月纸质和一年期电票成交维持在年息2.8%-2.9%区间。交易员称，年底将至，除短期代持转让外，正常交易交投渐淡，收票需求减弱情况下，近期票据价格小涨概率稍大。

股市: --中国股市沪综指当周震荡上扬，创六周来最大单周涨幅。本周美国加息消息落地，符合市场预期，市场忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，场内情绪偏暖。全周地产股在利好政策预期和数据的支撑下，带动权重股走势偏强。但目前市场整体仍缺乏明确方向，板块间轮动效应明显，在无大规模增量资金介入下，权重股难以走出持续性行情。

期市： --上海期交所沪铜当周反复冲高。沪铜主力合约 周五收报35,810元。在美联储加息风险兑现后，市场整体反应不大。周五中央经济会议召开，目前市场更多关注会议是否将会出台更多刺激经济或缓解产能举措，铜价因此重获上涨动力。短期沪铜仍运行于均线交织处，价格有效企稳于近四周来的振荡整理平台之上。