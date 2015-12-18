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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 13:09 BJT

标题新闻：日本11月粗钢产出同比降4.7%至875万吨，未经季调产出环比降2.9%--日本铁钢连盟

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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