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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 13:47 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌，日本央行刺激措施令市场失望

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0847 1.0825 0.20 -10.33 1.2097

美元/日圆 122.11 122.55 -0.36 2.22 119.68

欧元/日圆 132.45 132.66 -0.16 -8.79 144.78

美元/瑞郎 0.9945 0.9951 -0.06 0.04 0.9941

英镑/美元 1.4919 1.4900 0.13 -4.20 1.5573

美元/加元 1.3931 1.3935 -0.03 19.91 1.1618

澳元/美元 0.7132 0.7125 0.10 -12.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6698 0.6697 0.01 -14.10 0.7797

澳元/日圆 87.100 87.320 -0.25 -10.88 97.750

新西兰元/日圆 81.790 82.070 -0.34 -12.52 93.310

英镑/日圆 182.18 182.60 -0.23 -1.97 186.38

澳元/新西兰元 1.0645 1.0626 0.18 1.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/王颖/王兴亚)

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