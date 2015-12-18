《全球汇市》美元兑日圆下跌，日本央行刺激措施令市场失望

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0847 1.0825 0.20 -10.33 1.2097
美元/日圆 122.11 122.55 -0.36 2.22 119.68
欧元/日圆 132.45 132.66 -0.16 -8.79 144.78
美元/瑞郎 0.9945 0.9951 -0.06 0.04 0.9941
英镑/美元 1.4919 1.4900 0.13 -4.20 1.5573
美元/加元 1.3931 1.3935 -0.03 19.91 1.1618
澳元/美元 0.7132 0.7125 0.10 -12.68 0.8168
新西兰元/美元 0.6698 0.6697 0.01 -14.10 0.7797
澳元/日圆 87.100 87.320 -0.25 -10.88 97.750
新西兰元/日圆 81.790 82.070 -0.34 -12.52 93.310
英镑/日圆 182.18 182.60 -0.23 -1.97 186.38
澳元/新西兰元 1.0645 1.0626 0.18 1.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/王颖/王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)