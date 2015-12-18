版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 13:52 BJT

澳洲股市：扳回稍早跌幅收盘小涨，周线上扬1.5%

路透悉尼12月18日 - 澳洲股市周五扳回稍早跌幅，终场收盘小涨，包括澳洲联邦银行 在内的金融类股在尾盘吸引到买需，引领市场回升。

指标S&P/ASX 200指数 收盘微涨0.09%或4.69点，报5,106.70点。该指数周四跳升1.5%，本周创11月20日止当周以来最大周涨幅。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐