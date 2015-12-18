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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落至122下方，因日经指数大幅收低

0607 GMT

* 日经指数今日走势震荡，收盘跌366点或1.9%至18,986点

* 日本央行政策决定发布后，该股指一度涨至19,869点。市场认为日本央行政策算不上放宽

* 美元/日圆脱离日本央行决定后所及高位123.59，最低跌至121.82

* 市场的激烈波动令空头和多头均被迫回补头寸

* 美元/日圆目前回落至小时图一目均衡云区121.61-122.22，云区处于上升态势

* 该汇价仍大大高于日线图云区120.83-121.56以及100/200日移动均线切入位121.53/61

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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