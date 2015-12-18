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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 14:45 BJT

国际油市：原油期货料将连续第三周下跌，库存增加的新迹象带来打压

“还是老话题，目前石油供应充裕，而需求不振，”辉立期货驻新加坡资深大宗商品经理Avtar Sandu称，“市场上全都是利空消息。”

美国原油和布兰特原油期货合约均料连续第三周周线下跌，分别跌2.2%和2%。

Sandu称，空头可能不会善罢甘休，料将测试油价在全球金融危机期间所及低位，2008年12月WTI和布兰特油价分别低见每桶32.40和36.20美元。

据路透数据，交易商正在为明年更低的油价做准备，增持2月美国原油看跌期权，行权价分别在每桶30、25甚至20美元。

看到市场资讯公司Genscape报告的交易员称，该报告显示美国原油交割地库欣的库存增加140万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存增加480万桶，分析师预估为下降。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)

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