国际油市：原油期货料将连续第三周下跌，库存增加的新迹象带来打压

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
“还是老话题，目前石油供应充裕，而需求不振，”辉立期货驻新加坡资深大宗商品经理Avtar Sandu称，“市场上全都是利空消息。”
美国原油和布兰特原油期货合约均料连续第三周周线下跌，分别跌2.2%和2%。
Sandu称，空头可能不会善罢甘休，料将测试油价在全球金融危机期间所及低位，2008年12月WTI和布兰特油价分别低见每桶32.40和36.20美元。
据路透数据，交易商正在为明年更低的油价做准备，增持2月美国原油看跌期权，行权价分别在每桶30、25甚至20美元。
看到市场资讯公司Genscape报告的交易员称，该报告显示美国原油交割地库欣的库存增加140万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存增加480万桶，分析师预估为下降。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)