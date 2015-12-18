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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行决定引发市场剧烈波动

0612 GMT

* 美元/日圆跌0.49%，欧元/美元涨0.22%，澳元/美元涨0.13%，美元/离岸人民币跌0.14%

* E-迷你标普500指数跌0.32%，日经指数跌1.9%，中国沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%

* 美国指标10年期公债收益率报2.2218%，美国原油跌0.2%，布兰特原油期货涨0.4%，伦敦期铜涨1.32%

* 日本央行维持基础货币目标不变，但决定扩大资产购买范围

* 中国政策利好不断发酵11月房价续涨，城市间涨跌差异明显

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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