《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行决定引发市场剧烈波动

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
0612 GMT
* 美元/日圆跌0.49%，欧元/美元涨0.22%，澳元/美元涨0.13%，美元/离岸人民币跌0.14%
* E-迷你标普500指数跌0.32%，日经指数跌1.9%，中国沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%
* 美国指标10年期公债收益率报2.2218%，美国原油跌0.2%，布兰特原油期货涨0.4%，伦敦期铜涨1.32%
* 日本央行维持基础货币目标不变，但决定扩大资产购买范围
* 中国政策利好不断发酵11月房价续涨，城市间涨跌差异明显
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)