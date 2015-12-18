日本个股：安永ShinNihon将因东芝问题受罚并暂禁承接新业务--消息人士

路透东京12月18日 - 知情人士周五称，日本金融厅下周将对安永会计师事务所的一家关联公司予以惩罚，因该公司未能审计出东芝 存在的问题，结果演变成日本四年来最大的会计丑闻。

上述消息人士告诉路透，日本金融厅将向安永ShinNihon LLC开出罚单，并暂时禁止其承接新业务。日本金融厅的会计工作小组周二建议因审计工作“明显不当”对安永ShinNihon予以惩罚。