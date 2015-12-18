版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 14:42 BJT

标题新闻：印度政府将2015/16财年经济增速预估下调至7-7.5%，原预估8.1-8.5%--财政部报告

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐