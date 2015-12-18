台湾股市：缩量收跌金融股垂泪，央行意外降息景气恐更糟

路透台北12月18日 - 台湾股市周五收跌0.75%。台湾央行周四意外宣布降息半码(0.125百分点)，市场认为经济前景不佳，其中更以利差可能遭到压缩的金融股领跌。

台湾加权股价指数 收跌0.75%报8,257.32点；今日成交初值 为829.22亿台币，上交易日修正后为924.40亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，虽金融股和部分原料股疲弱，但由另一方面来说，央行降息，未来市场资金可能更为宽裕，今日不少中小型股表现活绷乱跳。

〞金融、原物料股弱，中小型股强。基本上央行降息该反应的都有反应了。〞简伯仪说。

金融保险类指数周五跌1.56%报978.73点。他也认为，今日的成交量又退回800余亿台币，量能不够。外资在年底长假效应下，进出可能渐少，预估下周台股若是拉回，指数低点也不致太低，料不致跌破八千点。

他也认为，不过年底将近，投信年底的作帐行情仍可能在市场发酵，后续不排除着墨特定个股。

台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。

分析师预估明日台股指数区间落在8,100-8,350点。