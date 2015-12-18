台湾股市：缩量收跌金融股垂泪，央行意外降息景气恐更糟

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透台北12月18日 - 台湾股市周五收跌0.75%。台湾央行周四意外宣布降息半码(0.125百分点)，市场认为经济前景不佳，其中更以利差可能遭到压缩的金融股领跌。
台湾加权股价指数 收跌0.75%报8,257.32点；今日成交初值 为829.22亿台币，上交易日修正后为924.40亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，虽金融股和部分原料股疲弱，但由另一方面来说，央行降息，未来市场资金可能更为宽裕，今日不少中小型股表现活绷乱跳。
〞金融、原物料股弱，中小型股强。基本上央行降息该反应的都有反应了。〞简伯仪说。
金融保险类指数周五跌1.56%报978.73点。他也认为，今日的成交量又退回800余亿台币，量能不够。外资在年底长假效应下，进出可能渐少，预估下周台股若是拉回，指数低点也不致太低，料不致跌破八千点。
他也认为，不过年底将近，投信年底的作帐行情仍可能在市场发酵，后续不排除着墨特定个股。
台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。
分析师预估明日台股指数区间落在8,100-8,350点。
本地时间14:11，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.32%。(完)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)