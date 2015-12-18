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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 14:42 BJT

标题新闻：美国加息将给经常账为赤字的国家造成压力，且压力将持续至2018年--印尼经济统筹部长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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