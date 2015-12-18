日本股市：在震荡中收跌，受日本央行政策决定影响

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda表示，由于“多数人本来预期日本央行不会有何重大消息，市场似乎对央行‘扩大’资产购买计划的标题做出回应。”
他说，后来情况变得很明显，即扩大计划对市场的影响将十分有限，这时市场人气才有所转变。
根据有分歧的投票结果，日本央行制定了每年购买3,000亿日圆(24.5亿美元)交易所上市基金(ETF)的计划，并称将从明年年初开始，把所购买公债的剩余期限延长至7-12年。“这确实是扩大购债规模，但其有效性有待商榷，”Tyton Capital Advisors的联席主管Martin King表示。
日经指数尾盘扩大跌幅。
东证股价指数 跌1.8%至1,537.10点，成交约30亿股，为8月底以来最大成交量。本周周线跌0.8%。
JPX-日经400指数 跌1.9%至13,833.27点。(完)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)