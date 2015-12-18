日本股市：在震荡中收跌，受日本央行政策决定影响

三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda表示，由于“多数人本来预期日本央行不会有何重大消息，市场似乎对央行‘扩大’资产购买计划的标题做出回应。”

他说，后来情况变得很明显，即扩大计划对市场的影响将十分有限，这时市场人气才有所转变。

根据有分歧的投票结果，日本央行制定了每年购买3,000亿日圆(24.5亿美元)交易所上市基金(ETF)的计划，并称将从明年年初开始，把所购买公债的剩余期限延长至7-12年。“这确实是扩大购债规模，但其有效性有待商榷，”Tyton Capital Advisors的联席主管Martin King表示。

日经指数尾盘扩大跌幅。

东证股价指数 跌1.8%至1,537.10点，成交约30亿股，为8月底以来最大成交量。本周周线跌0.8%。