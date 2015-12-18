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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 17:18 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增189.5亿台币，连续一个月净增

路透台北12月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增189.5亿台币，连续一个月净增，央行存单未到
期余额为7兆(万亿)4,236.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增289亿台币。 
    
          
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看       
    
   日期   到期量(亿)          发行量(亿)   增加/减少(
                                                  亿)
  12/14          507                 510         3.00
  12/15     5,468.50               5,450       -18.50
  12/16     1,587.30            1,789.30       202.00
  12/17     1,893.50            1,893.50         0.00
  12/18          575                 578         3.00
 总计      10,031.30           10,220.80        189.5
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
  12/14           28                   5
  12/15           28                   8
  12/16           37                   7
  12/17           14                   8
  12/18            4                   2
                 111                  30
 (完)

    
    
   


 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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