《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增189.5亿台币，连续一个月净增

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透台北12月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增189.5亿台币，连续一个月净增，央行存单未到 期余额为7兆(万亿)4,236.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增289亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 12/14 507 510 3.00 12/15 5,468.50 5,450 -18.50 12/16 1,587.30 1,789.30 202.00 12/17 1,893.50 1,893.50 0.00 12/18 575 578 3.00 总计 10,031.30 10,220.80 189.5 91天期发行 182天期发行量(亿) 量(亿) 日期 12/14 28 5 12/15 28 8 12/16 37 7 12/17 14 8 12/18 4 2 111 30 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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