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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 15:21 BJT

全球金市：金价微涨，美联储加息后所创五个月最大跌幅未得到修复

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价格 变动 涨跌%

现货金 1056.25 4.89 0.47

现货银 13.798 0.098 0.72

现货铂金 844.45 0.78 0.09

现货钯金 550.3 -3.5 -0.63

COMEX期金 1055.7 6.1 0.58

COMEX期银 13.77 0.067 0.49

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/高琦 审校 张涛)

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