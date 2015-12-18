全球金市：金价微涨，美联储加息后所创五个月最大跌幅未得到修复

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1056.25 4.89 0.47
现货银 13.798 0.098 0.72
现货铂金 844.45 0.78 0.09
现货钯金 550.3 -3.5 -0.63
COMEX期金 1055.7 6.1 0.58
COMEX期银 13.77 0.067 0.49
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/高琦 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)