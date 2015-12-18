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货币新闻 | 2015年 12月 18日 星期五 15:24 BJT

2016年全球气温或达纪录高位--英国气象局

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月17日 - 英国气象局周四称，2016年全球气温或与2015年相仿甚至更高，可能达到纪录高位。

英国气象局表示，2016年全球平均气温料比长期（1961-1990年）均值14摄氏度高出0.72-0.96摄氏度。

“这意味着，到2016年底，我们将看到全球气温连续三年达到或接近纪录高位。”英国气象局长期预测部门的负责人史凯菲（Adam Scaife）在声明中称。

英国气象局指出，人类活动以及厄尔尼诺现象，一并推动气温上升。

“预测以影响全球气候的关键因素为基础，但不包括偶然事件，比如可能产生降温效果的大规模火山喷发等。”（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍

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