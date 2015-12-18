2016年全球气温或达纪录高位--英国气象局

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月17日 - 英国气象局周四称，2016年全球气温或与2015年相仿甚至更高，可能达到纪录高位。
英国气象局表示，2016年全球平均气温料比长期（1961-1990年）均值14摄氏度高出0.72-0.96摄氏度。
“这意味着，到2016年底，我们将看到全球气温连续三年达到或接近纪录高位。”英国气象局长期预测部门的负责人史凯菲（Adam Scaife）在声明中称。
英国气象局指出，人类活动以及厄尔尼诺现象，一并推动气温上升。
“预测以影响全球气候的关键因素为基础，但不包括偶然事件，比如可能产生降温效果的大规模火山喷发等。”（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。