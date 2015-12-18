新兴汇市：亚币受人民币反弹提振，但仍恐录得周线下跌

“人民币任何的弹升势头可能就是昙花一现，并不会给亚币带来多大支撑。事实上，目前为止亚币对人民币的贬值也没有太大反应，因此或许还有赶上的余地。”

他称，随着投资者可能重新配置资金，亚洲新兴市场资本外逃的风险增加。

Goh和其他分析师称，亚币不太可能从日本央行扩大购买资产的决定中获得支撑。

多数新兴市场亚币周线将录得跌幅。

印尼卢比兑美元 本周迄今累计跌0.4%，因企业年底支付的美元需求增加；菲律宾披索兑美元 本周以来已共计跌0.4%。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.80 122.55 +0.62 -1.76 119.66

坡元 1.4126 1.4184 +0.41 -6.13 1.3260

台币 32.889 33.035 +0.44 -3.56 31.718

韩元 1180.86 1180.10 -0.06 -6.91 1099.30

泰铢 36.14 36.07 -0.19 -8.97 32.90

菲律宾披索 47.37 47.40 +0.06 -5.59 44.72

印尼卢比 13950.00 14005.00 +0.39 -11.25 12380.00

印度卢比 66.42 66.42 +0.00 -5.10 63.03

马币 4.2880 4.3135 +0.59 -18.46 3.4965

人民币 6.4790 6.4837 +0.07 -4.24 6.2040

(完)

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