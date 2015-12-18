新兴汇市：亚币受人民币反弹提振，但仍恐录得周线下跌

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
“人民币任何的弹升势头可能就是昙花一现，并不会给亚币带来多大支撑。事实上，目前为止亚币对人民币的贬值也没有太大反应，因此或许还有赶上的余地。”
他称，随着投资者可能重新配置资金，亚洲新兴市场资本外逃的风险增加。
Goh和其他分析师称，亚币不太可能从日本央行扩大购买资产的决定中获得支撑。
多数新兴市场亚币周线将录得跌幅。
印尼卢比兑美元 本周迄今累计跌0.4%，因企业年底支付的美元需求增加；菲律宾披索兑美元 本周以来已共计跌0.4%。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.80 122.55 +0.62 -1.76 119.66
坡元 1.4126 1.4184 +0.41 -6.13 1.3260
台币 32.889 33.035 +0.44 -3.56 31.718
韩元 1180.86 1180.10 -0.06 -6.91 1099.30
泰铢 36.14 36.07 -0.19 -8.97 32.90
菲律宾披索 47.37 47.40 +0.06 -5.59 44.72
印尼卢比 13950.00 14005.00 +0.39 -11.25 12380.00
印度卢比 66.42 66.42 +0.00 -5.10 63.03
马币 4.2880 4.3135 +0.59 -18.46 3.4965
人民币 6.4790 6.4837 +0.07 -4.24 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/白云/孙茉莉; 审校 蔡美珍/于春红)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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