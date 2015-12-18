更新版 1-中国汇市：人民币略收升结束10连跌，美加息影响消化但后市仍不乐观

* 人民币结束10连跌，中间价刷新四年半新低

* 连七周下跌，创1995年8月来最长跌势

* 央行维稳至成交破300亿美元，创逾三个月新高

* 美加息影响基本消化，但人民币后市仍不乐观

* 监管层只控制贬值节奏，而无意扭转跌势 (新增评论和收盘报价)

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，终结连10日跌势；当周仍跌0.4%连七周下挫，创1995年8月来最长跌势。交易员称，美联储加息靴子落地后，中间价今日仍现10连跌刷新四年半低点，且年底客盘购汇较多，人民币短期料只是稳住跌势，并无转向迹象，后市仍不乐观。

他们指出，本周人民币连续快速走跌，目前看应已基本消化美联储加息影响。今日人民币小涨，但跌势仍难扭转，因缺乏走升动力，且年底季节性购汇力道较大，大行仍需在结汇方向提供流动性；而离岸和在岸价差较阔亦加重境内贬值压力。

“就算是盘中人民币出现上涨，反而这个时候恰恰缺乏流动性，足以说明大家的预期仍是看贬人民币，还看不到转向。”一中资行交易员表示。

另有交易员指出，人民币跌破6.45关口后，跌势难扭转，“跌到6.5甚至6.6区别不大，央行现在控制的是贬值节奏，而不是方向。”

人民币对美元即期成交量 今日创下308亿美元的逾三个月新高。交易员称，购汇需求旺盛，而结汇方向仍需央行提供流动性，导致成交持续放大，从侧面亦可看出贬值预期仍需要继续宣泄。

美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五下跌0.5%，受日圆回升冲击，此前日本央行选择调整而非直接扩大其月度资产购买目标。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4815 6.4837 0.03% 中间价 6.4814 6.4757 -0.09% 成交额 307.59亿美元 299亿美元 日内波动幅度(pips) 106 日高6.4774 日低6.488 今年以来升贬幅度 -4.28% 2005年汇改以来升贬幅度 27.69% 1年期美元/人民币掉期 +1,102

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5616 6.5654 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.756 6.779 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4813。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。