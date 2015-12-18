表格：外资在韩国股市卖超1,430亿韩元，为连续第13日卖超

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透首尔12月18日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超1,430亿韩元，为连续第13日卖超，期间共计卖超3.066万亿韩元(26.0亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月18日 -143.0 175.9 -105.8
^12月17日 -65.5 177.9 -176.1
12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
12月14日 -262.2 343.7 -147.8
12月11日 -231.2 117.8 -32.1
12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
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本月以来 -2,952.9 2,019.6 -458.3
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今年以来 -3,286.2 -1,288.1 514.9
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注：^ 12月17日为修正后数据。(完)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)