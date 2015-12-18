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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 15:45 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率收创历史新低，受央行意外降息提振

* 五年和10年公债殖利率收跌近10基点，五年券创历史低位
    * 央行意外降息，官方认证景气差
    * 104/12期殖利率下周看在1.0250-1.1000%

    路透台北12月18日 - 台湾指标五年和10年期公债周五殖利率双双收跌近10基点，因上
日央行意外降息半码(0.125百分点)，其中五年104/13期公债 更收创五年券历
史新低至0.6310%。
    
    交易员认为，央行降息后座力十足，恐怕债市殖利率下周仍有向下空间；至于下周三午
后将公布的发债计划目前先看中性。
        
    〞央行降息，...等于官方认证景气很差，〞一位大型证券商交易员说。
    
    他并认为，央行意外降息的影响可能不会只有反应一天，下周台债殖利率仍可能走低。
交易员预估，下周104/13期五年公债殖利率主要交投区间在0.58-0.68%；10年券104/12期看
在1.0250-1.1000%。
    
    另外一位大型银行交易员则指出，今日央行只调降三种天期定存单七基点，但五年和10
年券跌得更多，〞显示大家认为央行明年首季还会再降息。〞
    
    但也有二位交易员认为，台湾央行最多明年第一季再降息一次，值此利率低档，降息对
刺激经济的效果实在很有限，因此明年首季的降息很可能是债市利多出尽。
    
    他们并指出，目前看来，台债殖利率走低至目前水位，再创低位难度愈来愈高，且年底
将届追低的意愿也小了；反倒是多方可能要小心提防卖压出笼，多杀多的可能性并非没有。
     
    部分交易员提醒，虽然央行明年首季还有降息可能，但短券殖利率向下空间较小，10年
公债殖利率走低空间可能更大一些。  
    
    在美联储近10年来首次升息后，台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。
分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会
有所改变。 
 
    
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -9.90      0.6310%   0.6310-0.6888%       15.0
  10     104/12                   -9.30      1.0795%   1.0740-1.1205%     242.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.6500
         10      104/12                        1.0795
          5      104/13                        0.6310
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)                 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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