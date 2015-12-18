台湾债市：指标五年券殖利率收创历史新低，受央行意外降息提振

* 五年和10年公债殖利率收跌近10基点，五年券创历史低位 * 央行意外降息，官方认证景气差 * 104/12期殖利率下周看在1.0250-1.1000% 路透台北12月18日 - 台湾指标五年和10年期公债周五殖利率双双收跌近10基点，因上 日央行意外降息半码(0.125百分点)，其中五年104/13期公债 更收创五年券历 史新低至0.6310%。 交易员认为，央行降息后座力十足，恐怕债市殖利率下周仍有向下空间；至于下周三午 后将公布的发债计划目前先看中性。 〞央行降息，...等于官方认证景气很差，〞一位大型证券商交易员说。 他并认为，央行意外降息的影响可能不会只有反应一天，下周台债殖利率仍可能走低。 交易员预估，下周104/13期五年公债殖利率主要交投区间在0.58-0.68%；10年券104/12期看 在1.0250-1.1000%。 另外一位大型银行交易员则指出，今日央行只调降三种天期定存单七基点，但五年和10 年券跌得更多，〞显示大家认为央行明年首季还会再降息。〞 但也有二位交易员认为，台湾央行最多明年第一季再降息一次，值此利率低档，降息对 刺激经济的效果实在很有限，因此明年首季的降息很可能是债市利多出尽。 他们并指出，目前看来，台债殖利率走低至目前水位，再创低位难度愈来愈高，且年底 将届追低的意愿也小了；反倒是多方可能要小心提防卖压出笼，多杀多的可能性并非没有。 部分交易员提醒，虽然央行明年首季还有降息可能，但短券殖利率向下空间较小，10年 公债殖利率走低空间可能更大一些。 在美联储近10年来首次升息后，台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。 分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会 有所改变。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -9.90 0.6310% 0.6310-0.6888% 15.0 10 104/12 -9.30 1.0795% 1.0740-1.1205% 242.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.6500 10 104/12 1.0795 5 104/13 0.6310 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)