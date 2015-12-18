金属期市：期铜小涨，但料仍将录得一个月来最大周线跌幅

CRU预计铜价明年均价将从今年的每吨约5,400美元降至4,600美元左右，谷底最有可能在第二季出现。

0129 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.3%至每吨4,560.50美元，扳回前一交易日跌幅。本周可能录得2%跌幅，将今年以来跌幅扩大至近27%。

上海期货交易所期铜合约 涨1%，至每吨35,810元人民币。

一项中国企业的民间调查报告显示，中国经济第四季普遍疲弱，令人质疑本月公布的官方活动数据优于预期的真实性。

美国上周初请失业金人口从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美联储在明年进一步加息。

Century Aluminum 的发言人周四表示，公司已放弃削减其肯塔基州Sebree炼厂产量的计划，部分因铝价温和反弹。

为LME期铝CMAL0-3价格带来支撑的是，现货价较期价升水10.50美元，创4月以来最高，表明年底前可能会有更多铝交付LME交割库。(完)

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