金属期市：期铜小涨，但料仍将录得一个月来最大周线跌幅

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
CRU预计铜价明年均价将从今年的每吨约5,400美元降至4,600美元左右，谷底最有可能在第二季出现。
0129 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.3%至每吨4,560.50美元，扳回前一交易日跌幅。本周可能录得2%跌幅，将今年以来跌幅扩大至近27%。
上海期货交易所期铜合约 涨1%，至每吨35,810元人民币。
一项中国企业的民间调查报告显示，中国经济第四季普遍疲弱，令人质疑本月公布的官方活动数据优于预期的真实性。
美国上周初请失业金人口从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美联储在明年进一步加息。
Century Aluminum 的发言人周四表示，公司已放弃削减其肯塔基州Sebree炼厂产量的计划，部分因铝价温和反弹。
为LME期铝CMAL0-3价格带来支撑的是，现货价较期价升水10.50美元，创4月以来最高，表明年底前可能会有更多铝交付LME交割库。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/于春红)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)