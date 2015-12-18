中国财政：明年中央部门预算全部细化执行到项目，从严控制资金垫付--财政部

路透北京12月18日 - 中国财政部日前下发通知要求，中央预算单位应深入开展2016年全年用款计划编报，除部分特殊部门和项目外，中央部门预算全部细化执行到项目。

财政部网站周五刊登通知全文并称，要规范银行账户管理，强化预算约束，控制和减少预算执行中的调整事项；从严控制资金垫付行为，继续深化非税收入收缴管理改革。

“（中央预算单位应）按照规定时间和要求编报范围划分建议表，”财政部称，“为保证预算细化执行到项目，部门和单位填报2016年范围划分明细建议表时，财政直接支付和财政授权支付应填列到具体项目。”

通知称，年度财政投资1,000万元人民币以上的工程采购支出、纳入预算且单个项目超过120万元的货币和服务采购支出、纳入财政统发范围的工资和离退休费等，都在2016年财政直接支付的资金范围。

未纳入财政直接支付的工程、货物、服务等采购支出，特别紧急支出等，则归入财政授权支付的资金范围。

财政部要求，要严格按照财政国库管理制度有关规定支付资金，严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，不得将资金支付到预算单位实有资金账户，并从严控制资金垫付行为，严格执行资金垫付事先备案及归垫申请、审核和批复等规定。

同时，中央预算单位要全面实施公务卡制度，严格执行公务卡强制结算目录，切实提高公务卡使用率，减少现金提取和使用。

此外，还要继续扩大非税收入收缴管理制度改革范围，将所有非税收入项目和执收单位全部纳入改革范围；并推进实施非税收入收缴电子化，提高办理收缴业务的效率。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)