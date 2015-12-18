《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月18日

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
12月18日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.83589人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 14.96 8.43 2.12 南玻 12.18 7.15 2.04 深康佳 7.25 4.18 2.07 ST中华 14.46 6.73 2.57 ST中冠 39.10 16.94 2.76 深深宝 18.21 10.24 2.13 深华发 28.99 9.95 3.49 深赤湾 19.48 16.50 1.41 特力 93.69 17.10 6.55 飞亚达 16.82 9.43 2.13 一致药业 66.15 39.82 1.99 深深房 13.79 7.24 2.28 ST盛润 9.35 7.10 1.58 深南电 12.87 6.23 2.47 深纺织 14.50 8.79 1.97 方大集团 11.88 7.26 1.96 深国商 31.03 12.42 2.99 深赛格 11.85 5.60 2.53 宝石 9.43 6.03 1.87 小天鹅 22.26 18.05 1.48 粤高速 6.67 4.12 1.94 晨鸣纸业 8.74 5.58 1.87 ST珠江 10.85 7.02 1.85 美菱电器 7.30 5.28 1.65 大冷股份 17.54 9.37 2.24 粤电力 7.55 5.18 1.74 佛山照明 15.21 8.10 2.25 江铃汽车 30.11 26.29 1.37 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 11.27 5.78 2.33 威孚高科 24.51 20.47 1.43 古井贡酒 33.99 26.01 1.56 ST东海 18.09 7.49 2.89 长安汽车 16.52 17.10 1.16 京东方 2.99 2.35 1.52 鲁泰 13.97 10.82 1.54 本钢板材 6.07 2.88 2.52 张裕 44.40 28.02 1.90 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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