中国棉花：2015年总产量同比降9.3%至560万吨，播种面积减少10%--国家统计局

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
路透北京12月18日 - 中国国家统计局周五公布，2015年全国棉花总产量560.5万吨，比2014年减少57.4万吨，减产9.3%。
统计局并公布，2015年全国棉花播种面积3,799.0千公顷（5,698.4万亩），比2014年减少423.4千公顷（635.1万亩），减少10.0%。
“棉花产量减少主要由于面积下降.，..因播种面积减少减产61.9万吨。”国家统计局农村司高级统计师侯锐解读称。
分地区来看，，新疆棉花播种面积比2014年减少49.0千公顷（73.5万亩），下降2.5%；其他地区减少374.4千公顷（561.6万亩），下降16.5%，降幅比上年扩大。
不过，新疆主产区地位进一步巩固。2015年新疆棉花产量350.3万吨，占全国的比重为62.5%，比2014年提高3.0个百分点，棉花生产区位优势进一步提升。其中，新疆棉花播种面积占全国的比重为50.1%，提高3.9个百分点。
统计局并公布，2015年全国棉花单位面积产量1,475.3公斤/公顷（98.4公斤/亩），比2014年增加12.1公斤/公顷（0.8公斤/亩），提高0.8%。（完）
欲览分省产量详情，请点击国家统计局网站链接 here
欲览统计局解读，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选