全球贵金属：12月17日SPDR黄金持仓下降0.70%，iShares白银持仓持平

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透12月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.70%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,260,461.7 12月17日 20,403,987.4 12月16日 -143,525.7 -0.70%
iShares 323,509,334.2 12月17日 323,509,334.2 12月16日 0.0 0.00% (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。