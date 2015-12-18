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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 17:04 BJT

全球贵金属：12月17日SPDR黄金持仓下降0.70%，iShares白银持仓持平

路透12月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.70%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,260,461.7 12月17日 20,403,987.4 12月16日 -143,525.7 -0.70%

iShares 323,509,334.2 12月17日 323,509,334.2 12月16日 0.0 0.00% (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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