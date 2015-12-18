《汇市简讯》美元/日圆跌穿121.59，受欧元/日圆下跌拖累

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
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* 日本央行政策决定公布后一度涨至123.59，随后下滑并跌穿费波纳奇回档位121.59
* 121.59为12月14-18日120.35-123.59涨势的61.8%回档位
* 在121.00下方聚集有停止单，费波纳奇76.4%回档位在121.11
* 欧元/日圆追随欧元/美元跌势，48/72小时正相关系数升至0.55/56
* 日本央行新措施的力度不及市场预期
* 美元/日圆小时图：tmsnrt.rs/1Paoaka
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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