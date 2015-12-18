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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 17:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌穿121.59，受欧元/日圆下跌拖累

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* 日本央行政策决定公布后一度涨至123.59，随后下滑并跌穿费波纳奇回档位121.59

* 121.59为12月14-18日120.35-123.59涨势的61.8%回档位

* 在121.00下方聚集有停止单，费波纳奇76.4%回档位在121.11

* 欧元/日圆追随欧元/美元跌势，48/72小时正相关系数升至0.55/56

* 日本央行新措施的力度不及市场预期

* 美元/日圆小时图：tmsnrt.rs/1Paoaka

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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