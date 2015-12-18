欧元债市：选举不确定性打压西班牙公债

“政治不确定性往往会让交易员更加焦灼，这也是为什么我们认为交易员对于西班牙市场会求稳操作，或者干脆在场边观望，等到最后的结果出炉。”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说道。

两年期西班牙公债 和德国公债 的利差目前为47个基点，接近五个月来最阔水平。

西班牙10年期公债收益率 下滑1.5个基点至1.72%，落后于其他欧元区公债收益率2.5-4.5个基点的跌幅。

一些分析师认为，欧元区任何新上台的政府，无论政治立场如何，都将需要符合欧盟的一系列要求，今年的希腊就是个明例，鉴于此，西班牙带来的选举风险已有所降低。

此外，欧洲央行的每月600亿欧元购债计划也会起到有力的缓冲。（完）

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