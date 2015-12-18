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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 17:23 BJT

台湾汇市：台币连两日收跌创两个半月新低，外资汇出因应央行意外降息

* 台币连两日收跌创两个半月新低
    * 外资转趋汇出因应央行意外降息
    * 下周台币主交易区间料在32.80-33.00

    路透台北12月18日 - 台币兑美元 周五连续第二日收贬至两个半月新低。汇银
人士表示，由于央行上日意外再度降息半码(0.125个百分点)，外资转趋汇出带动台币实质
汇价走跌，且台股疲软也拖累台币走势偏弱，但随着出口商抛汇卖需增温，收敛贬幅暂在32
.900附近整理。
    
    他们指出，本周受美国启动升息及台湾意外降息等消息面影响，台币实质汇价已趋弱靠
向32.900，不过年底前出口商抛汇意愿仍高，市场预估贬势不致于太快，短线实质汇价不会
太快去测试33元大关。
    
    〞海外对央行降息反应比较明显，台币现货则有点撑着，NDF溢价幅度才会拉大。〞一
位大型外商银行交易员说。
   
    资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投量能较显活络，主要消化外资美元买需及出
口商抛汇卖需，两股力道拉扯让台币实质汇价暂在32.900上下震荡整理。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，交易员认为，今日尾盘一周及一个月天期
内的美元/台币换汇点溢价幅度略显扩大，显示海外法人短线较为看弱台币。指标一个月美
元/台币远汇 尾盘报32.966/33.026，上日收在33.020。
    
    本周台币收跌0.46%至33.117创两个半月新低，前低为10月2日的33.156；至于韩元今则
收跌0.3%报1,183.0，本周韩元下跌0.3%。
    
    今日台币主要交易区间在32.870-32.920，上日在32.760-32.820；交易员预估，下周台
币主要交易区间料在32.800-33.000。
    
    台湾股市周五收跌0.75%。台湾央行上日意外宣布降息半码，市场认为经济前景不佳，
其中更以利差可能遭到压缩的金融股领跌。 证交所今日资料显示，外资及陆资
在台股买超10.46亿台币，连续三个交易日买超共计126.33亿台币。 
   
    多数新兴亚币周五小幅走高，受人民币反弹提振，不过在美国联邦储备理事会(美联储/
FED)升息及人民币贬值趋势拖累下，料仍录得周线跌幅。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.117     33.035   32.830-33.117  32.830    8.16   5.59
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.116     33.033   32.860-33.116  32.994    4.50   3.85
 司                                                                    
  
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 美元/台币一个月期            0.040/0.060            0.025/0.035
 美元/台币六个月期            0.010/0.040           -0.015/0.005
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
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 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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