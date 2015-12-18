台湾汇市：台币连两日收跌创两个半月新低，外资汇出因应央行意外降息

* 台币连两日收跌创两个半月新低 * 外资转趋汇出因应央行意外降息 * 下周台币主交易区间料在32.80-33.00 路透台北12月18日 - 台币兑美元 周五连续第二日收贬至两个半月新低。汇银 人士表示，由于央行上日意外再度降息半码(0.125个百分点)，外资转趋汇出带动台币实质 汇价走跌，且台股疲软也拖累台币走势偏弱，但随着出口商抛汇卖需增温，收敛贬幅暂在32 .900附近整理。 他们指出，本周受美国启动升息及台湾意外降息等消息面影响，台币实质汇价已趋弱靠 向32.900，不过年底前出口商抛汇意愿仍高，市场预估贬势不致于太快，短线实质汇价不会 太快去测试33元大关。 〞海外对央行降息反应比较明显，台币现货则有点撑着，NDF溢价幅度才会拉大。〞一 位大型外商银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投量能较显活络，主要消化外资美元买需及出 口商抛汇卖需，两股力道拉扯让台币实质汇价暂在32.900上下震荡整理。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，交易员认为，今日尾盘一周及一个月天期 内的美元/台币换汇点溢价幅度略显扩大，显示海外法人短线较为看弱台币。指标一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.966/33.026，上日收在33.020。 本周台币收跌0.46%至33.117创两个半月新低，前低为10月2日的33.156；至于韩元今则 收跌0.3%报1,183.0，本周韩元下跌0.3%。 今日台币主要交易区间在32.870-32.920，上日在32.760-32.820；交易员预估，下周台 币主要交易区间料在32.800-33.000。 台湾股市周五收跌0.75%。台湾央行上日意外宣布降息半码，市场认为经济前景不佳， 其中更以利差可能遭到压缩的金融股领跌。 证交所今日资料显示，外资及陆资 在台股买超10.46亿台币，连续三个交易日买超共计126.33亿台币。 多数新兴亚币周五小幅走高，受人民币反弹提振，不过在美国联邦储备理事会(美联储/ FED)升息及人民币贬值趋势拖累下，料仍录得周线跌幅。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.117 33.035 32.830-33.117 32.830 8.16 5.59 司 元太外汇经纪公 33.116 33.033 32.860-33.116 32.994 4.50 3.85 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.040/0.060 0.025/0.035 美元/台币六个月期 0.010/0.040 -0.015/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)