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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 17:27 BJT

《全球汇市》美元回吐部分涨幅，日本央行刺激措施令市场失望

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0807 1.0825 -0.17 -10.66 1.2097

美元/日圆 121.33 122.55 -1.00 1.57 119.68

欧元/日圆 131.10 132.63 -1.15 -9.72 144.77

美元/瑞郎 0.9963 0.9951 0.12 0.22 0.9941

英镑/美元 1.4916 1.4900 0.11 -4.22 1.5573

美元/加元 1.3911 1.3935 -0.17 19.74 1.1618

澳元/美元 0.7141 0.7125 0.22 -12.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6704 0.6697 0.10 -14.02 0.7797

欧元/瑞郎 1.0770 1.0785 -0.14 -10.44 1.2026

欧元/英镑 0.7244 0.7259 -0.21 -6.59 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2475 9.2715 -0.26 -1.71 9.4688

美元/挪威克朗 8.7797 8.7616 0.21 17.50 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/孙茉莉；审校 白云/张涛/蔡美珍)

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