《全球汇市》美元回吐部分涨幅，日本央行刺激措施令市场失望

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0807 1.0825 -0.17 -10.66 1.2097
美元/日圆 121.33 122.55 -1.00 1.57 119.68
欧元/日圆 131.10 132.63 -1.15 -9.72 144.77
美元/瑞郎 0.9963 0.9951 0.12 0.22 0.9941
英镑/美元 1.4916 1.4900 0.11 -4.22 1.5573
美元/加元 1.3911 1.3935 -0.17 19.74 1.1618
澳元/美元 0.7141 0.7125 0.22 -12.57 0.8168
新西兰元/美元 0.6704 0.6697 0.10 -14.02 0.7797
欧元/瑞郎 1.0770 1.0785 -0.14 -10.44 1.2026
欧元/英镑 0.7244 0.7259 -0.21 -6.59 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2475 9.2715 -0.26 -1.71 9.4688
美元/挪威克朗 8.7797 8.7616 0.21 17.50 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/孙茉莉；审校 白云/张涛/蔡美珍)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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