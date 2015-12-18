俄罗斯和英国讨论如何避免在空中和海上发生意外冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯国防部周四晚间称，英国高级军官已与俄罗斯高级军官在莫斯科会面，讨论如何避免两国军队在海上或空中发生意外冲突。

英国方面曾表示，越来越多情况下英国战机不得不紧急升空，驱赶靠近英国领空的俄罗斯轰炸机，有时候还影响到了商业航班。此外，有时俄罗斯军舰在靠近英国领海航行，英国方面还需护送其离开。

俄罗斯国防部在声明中称：“双方讨论了如何在俄罗斯和英国军方之间建立快速沟通渠道，避免在海上和空中发生意外冲突，”

俄罗斯国防部称此次磋商的基调是积极的。俄罗斯空军中将马库舍夫（Igor Makushev）和英国皇家空军上将彼奇（Stuart Peach）出席了会议。

俄罗斯国防部表示，会面是应英国方面的请求举行的。（完）