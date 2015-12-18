标题新闻：意大利11月薪资通胀年率小升至1.3%，仍接近纪录低位但远高于CPI创18个月最高

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
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2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
路透北京1月20日 - 以下为中国2016年12月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2016年 2015年 （除注明外，均为同比%） 12月实际 12月预估中 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.3 2.3 2.