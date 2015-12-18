日本经济：内阁批准270亿美元追加预算以刺激经济增长

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
日本政府将动用上一财年剩余的现金储备，以及超出初始预算预期的税收等融资来源。
日本政府将本财年税收预估规模上调1.899万亿日圆至56.4万亿日圆，创24年最高，反映出获利上升带来的企业所得税缴纳额度的增长。企业获利增长主要归功于日圆走软及油价暴跌，不过日本经济在当前财年基本未见增长。
非税项收入由初始预估值4.95万亿日圆下调3,466亿日圆，因预期补充外汇储备的计划会使日本央行向政府支付的资金减少。
此项追加预算将同明年4月起新财年的预算案一道，在明年初递交日本国会审批。
有了此项预算，日本政府料将能够实现将不包括新债发售和偿债在内的基本预算赤字较五年前减半的目标。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 蔡美珍/白云)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选