日本经济：内阁批准270亿美元追加预算以刺激经济增长

日本政府将动用上一财年剩余的现金储备，以及超出初始预算预期的税收等融资来源。

日本政府将本财年税收预估规模上调1.899万亿日圆至56.4万亿日圆，创24年最高，反映出获利上升带来的企业所得税缴纳额度的增长。企业获利增长主要归功于日圆走软及油价暴跌，不过日本经济在当前财年基本未见增长。

非税项收入由初始预估值4.95万亿日圆下调3,466亿日圆，因预期补充外汇储备的计划会使日本央行向政府支付的资金减少。

此项追加预算将同明年4月起新财年的预算案一道，在明年初递交日本国会审批。