重温稿--台湾货币市场：隔拆及RP利率随央行降息下调，短票利率续处高档震荡

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 隔拆利率大跌，其他天期则维持原水准 * 市场金主持续拆入，短票利率高档震荡 * RP利率反应央行降息，下跌2-4个基点 记者 罗两莎 路透台北12月18日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五大幅走低。资金调度人员指出，由 于央行无预警降息，今天拆款市场一团混乱；除央行委托银行代收隔夜资金利率由0.30%大 降至0.23%外，其他天期利率大致维持在原水准。 他们表示，随年关将至，近日银行操作更趋保守，加上今天市场上的两个大金主持续拆 入资金，银行体系资金仍处趋紧状态，拆款利率无法立即反应央行降息的因素。 〞今天一个礼拜的拆款利率还是在0.36-0.37%，资金不多，这个时侯能拿到钱就不错了 。〞一位大型商银资调人员说。 大型银行资调人员则表示，目前市场资金还是相当充裕的，但各银行为支应年底冲刺放 款所需，操作上比较保守，才使市场的气氛变得比较诡异。 各大银行资调人员均指出，今天拆款市场只能用一个〞乱〞字来形容，除隔拆利率明显 下降外，因资金仍处于不太宽裕的状态，加上各银行尚未调降存款利率，资金成本仍在原水 准，因此，今天一周拆款利率几乎没有变动，维持在0.36-0.37%间。 台湾央行今日调降14、28、91和182四种天期定存单利率各7个基点；央行委托银行代收 隔夜资金利率则降至0.23%，原为0.30%。 台湾央行昨日宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息， 重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.239% 0.305% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.300-0.400% **短票利率续处高档震荡** 在短票市场方面，交易员指出，今天市场太混乱，因央行出乎预料降息半码，加上今天 发票量较大，以及市场大金主持续拆入资金，缺口不易弭平，短票利率续处高档震荡。 〞今天大金主都没钱，大家都很恐慌，利率有上来一点，就在0.40到0.42%之间震荡。 〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，目前月内资金虽充沛，但跨年资金情势尚未明朗，利率未因央行降息而走低 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率，月内主要成交在0.37%，上日亦为0 .37%，跨月主要成交在0.42%，部分成交在0.41%，上日亦同。而60天期、90天期短票利率同 于上日，主要成交在0.43%和0.44%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.40 4%，上日则在0.379%；上日区间为0.37-0.45%，前日区间则在0.37-0.41%；上日成交量96.8 0亿台币，前日65.94亿台币。 台湾央行周五称，共发行578亿台币定存单，与今日到期金额575亿台币相较，存单发行 余额增3亿。 下周到期央行定存单共7,241.20亿台币，分别为：周一共571.50亿、周二为493亿、周 三有4,609.50亿、周四1,270.20亿及周五的297亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为679亿台币，累积至周日超额准备为4,578亿 台币、加计前期1%的超额准备达5,418亿台币。 **RP利率全面下调** 债券附买回市场方面，证券商交易员指出，配合央行降息半码，今天RP利率全面下调， 惟接近年底市场资金分配不均，利率仅下降2至3个基点。 〞今天市场很乱，利率没有办法一次反应，如果一口气下调7个基点，大概不会有人会 理我。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.36-0.39%，上日在0.38-0.39%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，上日则在0.48-0.49%。债券附买回成交利率高低 ，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差 异相当大。 票券公司方面，交易员表示，今天RP利率随央行降息全面下调2至4个基点，但资金市场 不算太充裕，大都以到期续做为主。 〞利率全部下调了，但银行体系资金还是趋紧的。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率全面走低；短天期公债附买回利率区 间落在0.28-0.30%，上日则在0.30-0.32%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.33%，上 日在0.34-0.37。(完) (审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。