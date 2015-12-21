重温稿--台湾货币市场：隔拆及RP利率随央行降息下调，短票利率续处高档震荡

* 隔拆利率大跌，其他天期则维持原水准 * 市场金主持续拆入，短票利率高档震荡 * RP利率反应央行降息，下跌2-4个基点 记者 罗两莎 路透台北12月18日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五大幅走低。资金调度人员指出，由 于央行无预警降息，今天拆款市场一团混乱；除央行委托银行代收隔夜资金利率由0.30%大 降至0.23%外，其他天期利率大致维持在原水准。 他们表示，随年关将至，近日银行操作更趋保守，加上今天市场上的两个大金主持续拆 入资金，银行体系资金仍处趋紧状态，拆款利率无法立即反应央行降息的因素。 〞今天一个礼拜的拆款利率还是在0.36-0.37%，资金不多，这个时侯能拿到钱就不错了 。〞一位大型商银资调人员说。 大型银行资调人员则表示，目前市场资金还是相当充裕的，但各银行为支应年底冲刺放 款所需，操作上比较保守，才使市场的气氛变得比较诡异。 各大银行资调人员均指出，今天拆款市场只能用一个〞乱〞字来形容，除隔拆利率明显 下降外，因资金仍处于不太宽裕的状态，加上各银行尚未调降存款利率，资金成本仍在原水 准，因此，今天一周拆款利率几乎没有变动，维持在0.36-0.37%间。 台湾央行今日调降14、28、91和182四种天期定存单利率各7个基点；央行委托银行代收 隔夜资金利率则降至0.23%，原为0.30%。 台湾央行昨日宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息， 重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.239% 0.305% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.300-0.400% **短票利率续处高档震荡** 在短票市场方面，交易员指出，今天市场太混乱，因央行出乎预料降息半码，加上今天 发票量较大，以及市场大金主持续拆入资金，缺口不易弭平，短票利率续处高档震荡。 〞今天大金主都没钱，大家都很恐慌，利率有上来一点，就在0.40到0.42%之间震荡。 〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，目前月内资金虽充沛，但跨年资金情势尚未明朗，利率未因央行降息而走低 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率，月内主要成交在0.37%，上日亦为0 .37%，跨月主要成交在0.42%，部分成交在0.41%，上日亦同。而60天期、90天期短票利率同 于上日，主要成交在0.43%和0.44%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.40 4%，上日则在0.379%；上日区间为0.37-0.45%，前日区间则在0.37-0.41%；上日成交量96.8 0亿台币，前日65.94亿台币。 台湾央行周五称，共发行578亿台币定存单，与今日到期金额575亿台币相较，存单发行 余额增3亿。 下周到期央行定存单共7,241.20亿台币，分别为：周一共571.50亿、周二为493亿、周 三有4,609.50亿、周四1,270.20亿及周五的297亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为679亿台币，累积至周日超额准备为4,578亿 台币、加计前期1%的超额准备达5,418亿台币。 **RP利率全面下调** 债券附买回市场方面，证券商交易员指出，配合央行降息半码，今天RP利率全面下调， 惟接近年底市场资金分配不均，利率仅下降2至3个基点。 〞今天市场很乱，利率没有办法一次反应，如果一口气下调7个基点，大概不会有人会 理我。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.36-0.39%，上日在0.38-0.39%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，上日则在0.48-0.49%。债券附买回成交利率高低 ，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差 异相当大。 票券公司方面，交易员表示，今天RP利率随央行降息全面下调2至4个基点，但资金市场 不算太充裕，大都以到期续做为主。 〞利率全部下调了，但银行体系资金还是趋紧的。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率全面走低；短天期公债附买回利率区 间落在0.28-0.30%，上日则在0.30-0.32%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.33%，上 日在0.34-0.37。(完) (审校 曾祥进)