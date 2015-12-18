香港金融：三季度末银行内地贷款总额按季回落3.1%，美元存款升--金管局

路透香港12月18日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，三季度末香港银行的内地贷款总额按季回落3.1%，而银行的美元存款在第三季明显上升。

金管局的季报显示，9月末香港银行的内地相关贷款总额为3.378万亿港元，较6月末3.486万亿港元减少3.1%；占总资产的比例亦降至15.7%，上季末则为15.9%。

其中，不包括贸易融资的贷款9月末为3.062万亿港元，按季减少1.7%；9月末的贸易融资为3,150亿港元，较6月末减少16%。

此前银行的内地贷款占总体贷款比重持续上升令人关注，金管局曾指出，关注内地股市大幅下挫银行的内地相关贷款信贷风险影响。

季报又显示，受到离岸人民币兑换港元的活动增加以及对港元的商业需求上升所带动，金管局多次向银行体系释出港元，港元货币基础因此在6月底至10月底期间上升10.8%。

尽管货币基础显着上升，但港元广义货币供应(M3)于第三季按季微跌0.7%。这主要是由于港元存款减少0.6%。外币存款方面，美元存款在第三季显着上升6.5%，但其他外币存款则下跌3.0%，主要反映人民币存款下跌。

金管局并称，截至10月底未偿还人民币银行贷款总额达2,936亿元，较4个月前增长24.3%，反映香港的人民币银行业务继续稳健增长。经香港银行处理的人民币贸易结算总额在第三季升至20,501亿元，按季升30.6%。（完）

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