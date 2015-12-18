欧洲汇市：英镑料将录得七周来最差周度表现，英国央行料不急于升息

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国央行副总裁夏菲克周一表示，目前英国采取行动的必要性小于美联储，而且英国处于纪录低位0.5%的指标利率不是下限。
英镑兑美元 周五涨0.2%至1.4925，周四最低为1.4865，这是4月末以来的最低水准。本周英镑下跌约2%。
“英国通胀上升速度温和，对于英国央行可能把升息时间推迟到2016年很晚的担忧，削弱了投资者对于英镑的兴趣。英镑仍然脆弱，这应该会鼓励卖家，”FXTM的分析师Lukman Otunuga表示。
英镑兑欧元 涨0.1%至0.7256英镑。
“由于英国与美国的货币政策背离，我们仍然看空英镑/美元，”法国兴业银行的分析师在研究报告中写道。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/张涛；审校 于春红)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。