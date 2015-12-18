欧洲汇市：英镑料将录得七周来最差周度表现，英国央行料不急于升息

英国央行副总裁夏菲克周一表示，目前英国采取行动的必要性小于美联储，而且英国处于纪录低位0.5%的指标利率不是下限。

英镑兑美元 周五涨0.2%至1.4925，周四最低为1.4865，这是4月末以来的最低水准。本周英镑下跌约2%。

“英国通胀上升速度温和，对于英国央行可能把升息时间推迟到2016年很晚的担忧，削弱了投资者对于英镑的兴趣。英镑仍然脆弱，这应该会鼓励卖家，”FXTM的分析师Lukman Otunuga表示。

英镑兑欧元 涨0.1%至0.7256英镑。

“由于英国与美国的货币政策背离，我们仍然看空英镑/美元，”法国兴业银行的分析师在研究报告中写道。(完)

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