香港个股：会德丰累计近33亿港元增持九龙仓股份，看好中港地产前景

路透香港12月18日 - 香港投资公司--会德丰 周五称，该公司累计斥近33亿港元增持九龙仓 的股份，因看好中港地产市场前景。

会德丰在联交所的声明称，于今年5月至10月于公开市场购入总共约6,522万股或2.15%的九仓股份，总代价为32.65亿港元，购入价介乎40.25-58.89港元。

九龙仓今天收跌0.12%，报42.5港元；会德丰亦跌0.31%，报31.65港元。

会德丰表示，“过去一年的股票市场状况为购买九龙仓股份提供可增加本公司于九龙仓的拥有权益的良机，而且董事会对香港及中国房地产投资及发展行业未来的长期增长潜力乐观。”

九龙仓为香港综合企业，主要业务为拥有物业作发展及出租用途、投资控股、货箱码头和通讯、媒体及娱乐。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)