国际油市：亚洲汽油价差升至四日高位，因供应减少

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透新加坡12月18日 - 亚洲汽油价差周五涨至四个交易日高位，交易商指因美国炼厂出现问题，而且亚洲供应有限。
交易商称，因一系列炼厂问题，美国即期洛杉矶CARBOB汽油价差周四上涨，这反过来支撑了亚洲汽油价差。
与此同时，墨西哥的汽油需求导致纷纷从美国西海岸订购，使本已供应不足的市场进一步承压。
“新加坡和美国西海岸仍是全球成品油市场的亮点，”Jefferies International分析师周五在研究报告中称。
但交易商预计，在马来西亚国家石油公司(Petronas)重启Melaka炼厂，以及台湾中油公司重启一汽油制备装置后，未来几周价差将有所下降。
“一旦冬季真正开始，汽油需求应减少，所以汽油价差没理由维持在高位，“新加坡一交易商称。
亚洲石脑油价差持续因石化业需求旺盛而获得支撑。
新加坡一交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)可能买入一艘1月下半月石脑油船货，价格为较日本报价升水约2.50美元，不过这一消息没有立即获得证实。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，没有石脑油交易。
P66从贡渥(Gunvor)购买5万桶92号汽油船货，船期为1月3-7日，每桶53.20美元。
联合石化向壳牌出售5万桶95号汽油船货，船期为1月6至10日，每桶56.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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