国际油市：亚洲柴油价差持稳，但供应充足导致其弱于前几年

路透新加坡12月18日 - 交易商周五称，亚洲柴油及航煤价差保持稳定，但供应充足导致其弱于前几年的同期水平。

马来西亚国家石油公司(Petronas)求售Melaka炼厂的高硫柴油，船期为1月初。该炼厂已关闭约六周进行计划中的维护，预计下周重启。

但目前尚不清楚，是否全部装置都将同时恢复运行。

交易商表示，印度Essar Oil求售第三批1月航煤船货，将加剧亚洲地区的供应过剩。

由于暖冬导致欧洲需求保持疲弱，预计印度的出口将流向新加坡。

一名交易商表示，亚洲炼厂也可能开足马力生产，利用原油价格低廉的机会。这可能正在加剧供应过剩。

他说，印度首都新德里暂时禁止销售大型柴油车，预计也会略微削弱需求。

新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。

兴隆向BP出售18万桶含硫10ppm柴油，船期为1月2-6日，较新加坡12月31日-1月7日平均报价每桶升水0.8美元。

兴隆向维多出售16万桶含硫10ppm柴油，船期为1月2-6日，价格为较1月4-8日新加坡平均报价升水0.7美元。(完)

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