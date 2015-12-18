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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因年底季风季料抑制产量

路透吉隆坡12月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，因市场担心棕榈油产量可能因年底季风而受损，另外亦因预计中国进口量将增加。

出产棕榈的东南亚国家的年底季风季，带来暴雨和洪水，抑制供应，并支撑棕榈油价格。

指标3月棕榈油价格 涨0.7%，报每吨2,402马币(560.30美元)。本周累计跌2.3%，为五周来首次周线下跌。

成交量为36,436口。

“随着春节临近，中国需求将更好，(我们的)出口应改善，”吉隆坡一交易商称。

全球第二大棕榈油生产国--马来西亚出口在12月上半月下降后料改善。

在其他植物油市场，美国1月豆油合约 涨1%，大连5月豆油合约 跌0.2%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛)

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