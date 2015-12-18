马来西亚期市：棕榈油期货收高，因年底季风季料抑制产量

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
路透吉隆坡12月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，因市场担心棕榈油产量可能因年底季风而受损，另外亦因预计中国进口量将增加。
出产棕榈的东南亚国家的年底季风季，带来暴雨和洪水，抑制供应，并支撑棕榈油价格。
指标3月棕榈油价格 涨0.7%，报每吨2,402马币(560.30美元)。本周累计跌2.3%，为五周来首次周线下跌。
成交量为36,436口。
“随着春节临近，中国需求将更好，(我们的)出口应改善，”吉隆坡一交易商称。
全球第二大棕榈油生产国--马来西亚出口在12月上半月下降后料改善。
在其他植物油市场，美国1月豆油合约 涨1%，大连5月豆油合约 跌0.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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