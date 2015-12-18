版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 19:56 BJT

东南亚股市：全部收低，泰国和印尼股市跌近2%

路透曼谷12月18日 - 东南亚股市周五全部收低，泰国和印尼股市跌近2%，因投资者考虑美国升息的可能影响，另外下周本地区将迎来市场假期。

泰国股市 周五收于近一周低位1,284.92点，使本周涨幅降至0.3%。

泰国电信类股遭受重创，因4G频谱牌照的投标价格较高，令人担心潜在的高投资成本和股息可能降低。跌幅最大个股中，Total Access Communication 重挫10%。

外资今日卖超20亿泰铢(5,528万美元)泰国股票，此前九个交易日累计卖超148亿泰铢。

印尼股市 周五回落，本周涨幅降至1.7%。

菲律宾股市 周线表现优异，上涨近2%，而其他股市周线涨幅温和。

券商称，下周本地区股市料将交投迟滞，多数股市圣诞节假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 326.96 -2.58 -0.78 -20.40 410.77

新加坡 2852.84 -8.34 -0.29 -15.22 3365.15

马来西亚 1643.90 -12.62 -0.76 -6.66 1761.25

泰国 1284.92 -25.42 -1.94 -14.21 1497.67

印尼 4468.65 -87.31 -1.92 -14.51 5226.95

菲律宾 6867.07 -38.63 -0.56 -5.03 7230.57

越南 568.18 -8.93 -1.55 +4.13 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(编译 于春红; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐