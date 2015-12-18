东南亚股市：全部收低，泰国和印尼股市跌近2%

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
路透曼谷12月18日 - 东南亚股市周五全部收低，泰国和印尼股市跌近2%，因投资者考虑美国升息的可能影响，另外下周本地区将迎来市场假期。
泰国股市 周五收于近一周低位1,284.92点，使本周涨幅降至0.3%。
泰国电信类股遭受重创，因4G频谱牌照的投标价格较高，令人担心潜在的高投资成本和股息可能降低。跌幅最大个股中，Total Access Communication 重挫10%。
外资今日卖超20亿泰铢(5,528万美元)泰国股票，此前九个交易日累计卖超148亿泰铢。
印尼股市 周五回落，本周涨幅降至1.7%。
菲律宾股市 周线表现优异，上涨近2%，而其他股市周线涨幅温和。
券商称，下周本地区股市料将交投迟滞，多数股市圣诞节假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 326.96 -2.58 -0.78 -20.40 410.77
新加坡 2852.84 -8.34 -0.29 -15.22 3365.15
马来西亚 1643.90 -12.62 -0.76 -6.66 1761.25
泰国 1284.92 -25.42 -1.94 -14.21 1497.67
印尼 4468.65 -87.31 -1.92 -14.51 5226.95
菲律宾 6867.07 -38.63 -0.56 -5.03 7230.57
越南 568.18 -8.93 -1.55 +4.13 545.63
(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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