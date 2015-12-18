投行观点：瑞银将Knight Transportation 目标价从27美元下调至25，评级为中性

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局

2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。