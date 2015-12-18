国际油市：亚洲燃料油价格小跌，未来几周料面临更大压力

路透新加坡12月18日 - 亚洲燃料油价格周五略微下跌，交易商称，鉴于1月套利船货料将流入，基本面将供应过剩，而且原油市场越加疲弱，因此人们担心未来几周燃料油市场将进一步下挫。

每年的这个时候交投都非常迟滞，多数交易员已锁定12月仓位和1月多数时候的仓位。

“受市场盘整影响，我们目前呈横盘走势，”新加坡一交易商称，“那些倾向于年底前出售库存的人，未来两周可能将面临更多一些的压力，但我认为在目前价格水准上不会再有更多的吸纳者。”

其他市场消息中，韩国Western Power Co Ltd一位消息人士周五对路透表示，该公司通过12月11日结束的两次现货招标，从Daewoo International Corp买入9万吨新加坡高硫燃料油，船期为1月。

新加坡现货市场达成一笔交易。

嘉能可向Coastal出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月13-17日，每吨贴水158.25美元。

(完)

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