国际油市：亚洲燃料油价格小跌，未来几周料面临更大压力

中国企业：车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂，生产电动汽车
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
路透新加坡12月18日 - 亚洲燃料油价格周五略微下跌，交易商称，鉴于1月套利船货料将流入，基本面将供应过剩，而且原油市场越加疲弱，因此人们担心未来几周燃料油市场将进一步下挫。
每年的这个时候交投都非常迟滞，多数交易员已锁定12月仓位和1月多数时候的仓位。
“受市场盘整影响，我们目前呈横盘走势，”新加坡一交易商称，“那些倾向于年底前出售库存的人，未来两周可能将面临更多一些的压力，但我认为在目前价格水准上不会再有更多的吸纳者。”
其他市场消息中，韩国Western Power Co Ltd一位消息人士周五对路透表示，该公司通过12月11日结束的两次现货招标，从Daewoo International Corp买入9万吨新加坡高硫燃料油，船期为1月。
新加坡现货市场达成一笔交易。
嘉能可向Coastal出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月13-17日，每吨贴水158.25美元。
(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。