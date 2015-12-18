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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 20:54 BJT

加股业绩：黑莓第三季亏损但营收优于预期，重整努力正在取得效果

路透多伦多12月18日 - 加拿大智能手机厂商黑莓(BlackBerry) 周五公布会计年度第三季录得亏损，一如广泛预期，但该公司营收逾两年来首次较前季增长，暗示该公司的重整努力可能正在取得效果。

在截至11月28日的第三季，黑莓录得亏损8,900万美元，合每股亏损0.17美元，上年同期分别为亏损1.48亿美元或每股0.28美元。

未计与公司债公允价值变化相关的非现金信贷、重组费用及其他一次性项目，黑莓第三季亏损1,500万美元，合每股亏损0.03美元。

季度营收较上年同期减少31%至5.48亿美元；但在连续九个季度较前季下降后，第三季较前季增长12%。

据汤森路透I/B/E/S数据，分析师此前平均预计黑莓第三季营收为4.89亿美元，每股亏损0.14美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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