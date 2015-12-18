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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 22:38 BJT

美国热股：黑莓第三季亏损但营收优于预期，盘初股价大涨7%

路透12月18日 - 加拿大智能手机厂商黑莓(BlackBerry) 周五公布会计年度第三季录得亏损，一如广泛预期，但该公司营收逾两年来首次较前季增长，暗示该公司的重整努力可能正在取得效果。

在周五盘初交易中，黑莓股价大涨约7%，报8.34美元。(完)

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