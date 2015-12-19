中国央行：对美国会通过IMF改革方案表示欢迎，中国份额排名跃居第三

路透北京12月19日 - 中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。

央行网站新闻稿指出，2010年改革方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2,385亿SDR（特别提款权）增至4,770亿SDR，并实现向有活力的新兴市场和发展中国家整体转移份额6个百分点。其中，中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。